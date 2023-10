Mutmaßlicher Räuber kniete bei Eintreffen der Polizei noch auf Opfer

Ein mutmaßlicher Taschenräuber ist in der Nacht auf Dienstag in Rudolfsheim-Fünfhaus beim Eintreffen der alarmierten Polizisten noch auf seinem Opfer gekniet und soll dabei die Hände um den Hals des 37-Jährigen gehabt haben. Der Täter attackierte den Mann offenbar um 3.45 Uhr in der Ullmannstraße mit Schlägen und Tritten und durchwühlte dessen Tasche. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als der Beschuldigte die Beamten sah, ließ er von dem Opfer ab und wurde vorübergehend festgenommen.

Der 35-jährige Rumäne war bei der Vernehmung nicht geständig. Ein bei ihm durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,3 Promille, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann hatte zwei Hunde bei sich, die ihm durch Beamte der Polizeidiensthundeeinheit abgenommen und dem Tierquartier übergeben wurden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam der Beschuldigte auf freien Fuß, er wird wegen versuchten Raubes angezeigt.