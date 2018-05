Räuber gab sich am Westbahnhof als Dealer aus

Ein Räuber hat sich am Wiener Westbahnhof als Dealer ausgegeben und sein Opfer niedergetreten. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer hatte der 29-Jährige in der Nacht auf Dienstag gegen 3.00 Uhr sein Opfer in der U6-Station Westbahnhof angesprochen und sich als Drogendealer ausgegeben. Plötzlich schlug er den 39-Jährigen nieder und verpasste ihm mehrere Fußtritte.

Er raubte ihm mehrere Tabletten - Substitutionsmittel - sowie 200 Euro. Die Polizei nahm den Räuber noch am Ort des Geschehens fest. Der 39-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt, er erlitt Hämatome im Gesicht sowie Prellungen im Kiefer- und Rippenbereich. Die Polizei stellte Tabletten und Geld sicher.