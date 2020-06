Rätsel um Mann mit Stichverletzungen

Ein 35-jähriger Wiener ist am Mittwoch mit mehreren Stichverletzungen im Bauchbereich in das LKH Graz eingeliefert worden. Der Mann hatte von einer Telefonzelle am Hauptplatz von Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) die Rettung gerufen und gegenüber der Polizei angegeben, bei Graz von einem Unbekannten so zugerichtet worden zu sein.

Doch Ermittlungen des Landeskriminalamts Steiermark zeigten keine Spuren von Fremdverschulden. Vielmehr dürfte sich der Wiener, der wegen psychischer Probleme wiederholt in stationärer Behandlung war, die Verletzungen selbst zugefügt haben.