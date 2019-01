Radverkehr in Wien stieg 2018 um sechs Prozent an

Die Zuwächse waren an anderen Zählstellen - etwa am Donaukanal (plus 12,7 Prozent) oder in der Argentinierstraße (plus 10,3 Prozent) - sogar noch größer. An drei Orten wurde 2018 die Million überschritten, nämlich neben dem Opernring auch am Praterstern und in der Operngasse. Der Tagesbestwert wurde am 5. Juni am Opernring registriert. Am Weltumwelttag brausten 9.604 Biker über den innerstädtischen Radboulevard.

Radfahrer trotzten auch der Hitze

Radverkehrsbeauftragter Martin Blum zeigte sich zufrieden: "Der Anstieg der Radzahlen im Jahr 2018 ist erfreulich. In Zeiten der Klimakrise ist es wichtig, dass die Menschen vermehrt umweltfreundlich unterwegs sind. Das Fahrrad ist das Zero-Emission-Fahrzeug schlechthin. Darüber hinaus ist neben dem Zu-Fuß-Gehen kein anderes Verkehrsmittel kostengünstiger für die Stadt. Radwege sind vergleichsweise leistbar und die Betriebskosten gering."

Stolz zeigte sich Blum auch darüber, dass die Wiener Radfahrer der Hitze getrotzt haben. Denn insgesamt habe es im Vorjahr deutlich mehr Sommertage gegeben als 2017. Und auch Schlechtwetter habe sich nicht negativ ausgewirkt - obwohl es 2018 sowohl mehr Tage mit Schneedecke als auch mehr Niederschlagstage gegeben habe, betonte er.