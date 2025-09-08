Kollision mit Klein-Lkw: Radlerin in Döbling in Lebensgefahr

Bei einer Kollision mit einem Klein-Lkw in Wien-Döbling ist eine 45-jährige Radfahrerin Sonntagfrüh lebensgefährlich verletzt worden.

Der Lenker des Wagens war gegen 7.30 Uhr in der Krottenbachstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, dann gegen einen parkenden Pkw geprallt und in der Folge schließlich gegen die Radlerin, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.