Kollision mit Klein-Lkw: Radlerin in Döbling in Lebensgefahr
Radfahrerin bei Kollision mit Klein-Lkw in Döbling lebensgefährlich verletzt: Lkw-Lenker geriet auf Gegenfahrbahn, er hatte keinen Führerschein.
Bei einer Kollision mit einem Klein-Lkw in Wien-Döbling ist eine 45-jährige Radfahrerin Sonntagfrüh lebensgefährlich verletzt worden.
Der Lenker des Wagens war gegen 7.30 Uhr in der Krottenbachstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, dann gegen einen parkenden Pkw geprallt und in der Folge schließlich gegen die Radlerin, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.
Die Frau wurde von der Berufsrettung mit einem Polytrauma in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Der 25-Jährige sagte gegenüber der Polizei aus, dass er Sekundenschlaf hatte. Der Österreicher verfügt laut Polizei seit einem Führerscheinentzug über keine gültige Lenkberechtigung mehr. Er wurde mehrfach angezeigt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
Kommentare