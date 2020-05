Radfahrer auf Gehsteig rammt Fußgängerin in Floridsdorf

Ein 29-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwoch laut Polizei auf einem Gehsteig an der oberen Alten Donau in Wien-Floridsdorf, als eine ebenfalls 29-jährige Frau aus einem Hauseingang kam. Die beiden stießen zusammen, wobei beide Beteiligte zu Boden stürzten.

Die Fußgängerin erlitt laut Polizei diverse, teilweise schwere Verletzungen, so brach sie sich etwa eine Rippe. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, er prallte nach dem Zusammenstoß mit der Frau noch gegen ein abgestelltes Auto, das dadurch beschädigt wurde.

