Qualvolle Methoden in Wiener Psychiatrie

Nachdem in den vergangenen Jahren immer wieder Anschuldigungen gegen Wiener Heime und Krankenanstalten wegen Missbrauchs aufkamen, wurde die Untersuchung eines Falls jetzt abgeschlossen. Eine Arbeitsgruppe des Krankenanstaltenverbands ( KAV) hat am Mittwoch das Ergebnis der Untersuchungen bezüglich Misshandlungen in der Psychiatrie in Wien präsentiert. Demnach wurden bei behinderten Kindern und Jugendlichen bis in die 1980er Jahre nur „damals übliche Behandlungsmethoden“ angewandt. Auch wenn besagte Methoden oft qualvoll waren, gab es „keine Anhaltspunkte für eine vorsätzlich, strafrechtliche Vorgehensweise“, geht aus dem Bericht hervor. Die kompletten Erhebungen können aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden. Einige der Untersuchungsergebnisse wurden aber in einer Stellungnahme veröffentlicht.