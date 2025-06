Prozess gegen Arzt nach missglückter Schönheits-OP in Wien

Ein aus Georgien stammender Arzt muss sich am Donnerstag nach einer missglückten Schönheitsoperation wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung am Landesgericht verantworten. Eine 58-Jährige hatte sich am 11. Februar 2025 in den angemieteten Räumlichkeiten des Mediziners in Wien-Landstraße einer Kinnstraffung unterzogen.