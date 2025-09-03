17-Jährige am Heimweg in Wien vergewaltigt: Sechseinhalb Jahre Haft

Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er in der Nacht auf den 4. Mai 2025 eine 17-Jährige in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus vergewaltigt hatte. Die Jugendliche befand sich am Heimweg von einer Feier, als sie gegen 4.00 Uhr von dem Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Als sie seine Frage verneinte, ob sie mit ihm Sex haben wolle, wurde er gewalttätig und kam seinem Verlangen mit Brutalität nach.

Angeklagter: "Sie lügt nicht" Laut Anklage nahm er die 17-Jährige in den Schwitzkasten, würgte sie und zerrte sie auf die andere Straßenseite hinter ein geparktes Fahrzeug. Dort brachte er die Jugendliche zu Boden und drohte ihr mehrmals mit dem Umbringen, falls sie sich wehre oder um Hilfe rufe. Dann hielt er ihr den Mund zu und verging sich an der Jugendlichen. "Sie lügt nicht", meinte der bisher Unbescholtene, der 2015 nach Österreich gekommen war und sich grundsätzlich integriert hatte. Er ging bis zu seiner Festnahme einer regelmäßigen Beschäftigung im Gastgewerbe nach. Aufgrund seiner guten Deutschkenntnisse benötigte er bei der Verhandlung keinen Dolmetscher. Er könne sich "an die Vorfälle nicht wirklich erinnern", behauptete der Afghane. Er sei damals unter dem Einfluss von Kokain gestanden: "Das macht mich aggressiv."