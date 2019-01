Polizisten fanden Hundewelpen bei desolatem Auto in Wien

Drei Hundewelpen, die offenbar verkauft werden sollten, haben Beamte am Sonntagnachmittag bei einem völlig verschmutzten Pkw in der Preindlgasse in Wien-Hietzing entdeckt. Ihre zwei Besitzer wurden nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. Das Auto mit ungarischem Kennzeichen hatte bereits von außen einen desolaten Eindruck gemacht, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.

Ein 45-jähriger Mann und seine 39-jährige Ehefrau sowie ein 44-Jähriger, alle ungarische Staatsbürger, waren mit den zwei Cane-Corso-Welpen und dem jungen Beagle aus dem Fahrzeug ausgestiegen. Das Innere des Autos war mit Hundekot, Urin und Trockenfutter stark verschmutzt.