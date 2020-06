Polizeihund stöberte Einbrecher auf

Mit zwei Festnahmen endete in der Nacht zum Samstag ein Polizeieinsatz in in einer Kleingartensiedlung in Wien-Favoriten. Um 22 Uhr hatten die Nachbarn des Vereinshauses zwei Einbrecher beobachtet und den Notruf gewählt. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften, darunter auch die Polizeidiensthundeeinheit, schnell vor Ort. Dabei bemerkten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe und nahmen verdächtige Geräusche wahr.

Bei der Durchsuchung des Vereinshauses kam der Polizeidiensthund „ Duivelsbos Cantor“ zum Einsatz. Dieser stöberte bei der Durchsuchung zwei Tatverdächtige im Inneren des Gebäudes auf. Beide wurden festgenommen und befinden sich in Haft. Die Polizei stellte Einbruchswerkzeug und Diebesgut sicher.