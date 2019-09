Polizeifahndung nach versuchtem Raub und gefährlicher Drohung

Ein bisher unbekannter Mann wird verdächtigt, Mitte Juni in Wien-Mariahilf von einer Person Geld gefordert und diese mit dem Umbringen bedroht zu haben. Das Opfer konnte in sein Auto in der Aegidigasse flüchten, woraufhin der Täter sich vor das Fahrzeug stellte und die Motorhaube zerkratzte. Dabei entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Mittels Videoüberwachung konnten Fotos des Tatverdächtigen gesichert werden. Die Polizei Wien ersucht um sachdienliche Hinweise – auch anonym – zu Identität und Aufenthaltsort der gesuchten Person unter der Telefonnummer 01-31310 DW 43800.