Polizeieinsatz in Wien: 26-jähriger Drogendealer verhaftet

Ermittler des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, haben am Donnerstag in Wien-Brigittenau einen Dealer aus dem Verkehr gezogen. In einer Wohnung stellten die Beamten dann 1.858,5 Gramm Cannabiskraut, 1.046 Ecstasy-Tabletten, 601,7 Gramm Amphetamin, 1,8 Gramm Kokain sowie 4.830 Euro Bargeld sicher, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung.