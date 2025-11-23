Wien

Polizeieinsatz wegen Nachbarschaftsstreits in Wien-Floridsdorf

Polizeischriftzug auf zwei vorfahrenden Polizeiautos.
Gegen den Angreifer wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.
23.11.25, 13:03
Wegen eines Nachbarschaftsstreits ist die Polizei Samstagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf ausgerückt.

Die seit mindestens dem Vortag schwelende Auseinandersetzung zwischen einem 24- und einem 35-Jährigen drohte zu eskalieren: Der Ältere kam mit einem Messer in der Hand auf den Kontrahenten zu, der im Gang auf die Einsatzkräfte gewartet hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt, so Polizeisprecherin Julia Schick.

Ein Alkovortest bei dem 35-Jährigen ergab 1,2 Promille, hieß es am Sonntag. Er wurde mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

