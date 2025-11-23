Polizeieinsatz wegen Nachbarschaftsstreits in Wien-Floridsdorf

Wegen eines Nachbarschaftsstreits ist die Polizei Samstagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus in Wien-Floridsdorf ausgerückt.

Die seit mindestens dem Vortag schwelende Auseinandersetzung zwischen einem 24- und einem 35-Jährigen drohte zu eskalieren: Der Ältere kam mit einem Messer in der Hand auf den Kontrahenten zu, der im Gang auf die Einsatzkräfte gewartet hatte. Er wurde vorläufig festgenommen und später auf freiem Fuß angezeigt, so Polizeisprecherin Julia Schick.