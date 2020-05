Polizei zerschlug "Marihuana-Connection"

In Wien soll die Organisation sogar einen eigenen Lieferservice aufgezogen haben: Mit Ausnahme der Bezirke nördlich der Donau, wurden die zuvor georderten Drogen durch eigene Fahrer zugestellt. "Der Andrang war so groß, dass zum Teil stundenlange Wartezeiten in Kauf genommen wurden", berichtete die Polizei.



Drehpunkt war ein Wiener Getränkehandel, den einer der führenden Köpfe der Bande offiziell betrieben hat. "Bei einem Subunternehmen dieser Getränkefirma konnte man auch während der Nachtstunden mittels spezieller Codewörter wie 'OCB-papers', 'ein Menü' oder Mannerschnitten-plus' neben Getränken und Naschereien auch Marihuana bestellen", so der Polizeibericht. Mindestabnahmemenge: zwei Gramm zum Preis 20 Euro.