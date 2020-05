Polizei sucht mutmaßliche Bankräuber

Am 5. März stürmten zwei maskierte Männer in eine Bankfiliale in der Nussdorferstraße (9. Bezirk). Sie bedrohten eine Bankangestellte mit einer Pistole und forderten Bargeld. Die beiden flüchteten mit der Beute und konnten bis dato nicht geschnappt werden. Nun konnten Fotos aus einer Überwachungskamera sichergestellt werden.