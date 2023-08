Polizei lädt zum Ferienspiel in die Rossauer Kaserne ein

Kommenden Samstag, 12. August 2023, findet von 13 bis 18 Uhr das "WienXtra Ferienspiel" statt. Die Polizei lädt Eltern und Kinder in die Rossauer Kaserne, Schlickplatz 6 1090 Wien, ein. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Gäste können dabei die Polizeiarbeit näher kennenlernen. Gezeigt und vorgestellt werden unter anderem „Gustav, der sprechende Funkwagen“, eine Waffen- und Geräteschau der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, die Kinderpolizei sowie ein Polizeimotorrad.

Klettern mit der WEGA

Als Höhepunkt gibt es eine Seiltechnikvorführung und die Möglichkeit unter Anleitung von Beamten der WEGA den Kletterturm zu erklimmen.

Für alle, die am Samstag nicht können, gibt es am 26. August 2023 von 13 bis 18 Uhr die nächste Möglichkeit die Polizei im Rahmen des Ferienspiels zu besuchen. Dieser findet in Floridsdorf, Hofherr-Schrantz-Gasse 6, am Gelände der Polizeihundediensteinheit statt.