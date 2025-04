Polizei hat beim Vienna City Marathon 500 Beamte im Einsatz

Darunter befinden sich unter anderem Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftseinheit , der WEGA , des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE), der Verkehrsabteilung sowie Drohnen-Operatoren . Karner verwies am Samstag erneut auf die derzeit zweithöchste Terrorwarnstufe in Österreich, betonte jedoch auch: "Es gibt keine konkrete Bedrohungslage .“

Vertreter der Wiener Blaulichtorganisationen haben am Samstagvormittag zusammen mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) das Laufwochenende rund um den Vienna City Marathon (VCM) eingeläutet. Dabei wurde auch kurz Einblick in die Sicherheitsvorkehrungen gegeben. Allein 500 Sicherheitskräfte aus dem polizeilichen Bereich seien im Einsatz, sagte Karner bei einem Medientermin vor dem Rathaus.

Johannes Friedl , Leiter des Rettungsdiensts beim Wiener Roten Kreuz , erklärte, dass beim morgigen Bewerb rund 325 Kräfte im Einsatz stünden. "Auch die Landesverbände aus Salzburg, dem Burgenland und Niederösterreich unterstützen uns“, sagte Friedl. Zur Vorbeugung von Unterkühlungen sei auch mit knapp "über 1.000 Litern Tee vorgesorgt“, so Friedl. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die für Sonntag erwartete niedrige Temperaturprognose .

Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl ergänzte, dass weitere "verschiedene Maßnahmen“ zum erweiterten Schutz der Veranstaltung konzipiert worden seien. "Das betrifft auch Sperren im öffentlichen Raum aber auch verdeckte Einrichtungen, die das Einfahren von größeren Fahrzeugen in Menschenmengen verhindern“, so Pürstl. Im Vorfeld des Marathons sei zudem, wie bei jeder Veranstaltung, eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt worden.

Die Organisatoren erklärten am Samstag, "die letzten Vorbereitungen“ seien abgeschlossen. Insgesamt werden am Samstag und Sonntag mehr als 45.000 Menschen an den Laufevents teilnehmen. Florian Holecek, Head of Production für den Vienna City Marathon, sprach in diesem Zusammenhang von "einem Rekordwochenende“.