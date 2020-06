Polizei griff gegen Baufirma durch

Kurz nach sieben Uhr früh machte die Polizei kurzen Prozess. Erstmals in ihrer Geschichte räumte die Wiener Exekutive Mittwochfrüh eine Straßenbaustelle. Denn die Arbeiter ignorierten den von der Magistratsabteilung 28 (Straßenbau) ausgestellten Bescheid. Dieser schrieb vor, dass die gesperrte Fahrbahn im Kreuzungsbereich Innerer Margaretengürtel-Linke Wienzeile ab fünf Uhr früh wieder für den Verkehr frei gegeben sein muss.

An dieser Kreuzung wird seit 29. September eine Ampel und ein Radweg errichtet. Doch die Arbeiter gaben die Fahrspur in der Frühspitze eben nicht frei. Polizeisprecher Roman Hahslinger erklärte das Ergebnis: "Bis sieben Uhr baute sich eine Blechlawine vom Margaretengürtel bis zur Kliebergasse in der Nähe des Hauptbahnhofs auf."

Den Auslöser des Staus versuchte Matthias Holzmüller, Sprecher der MA 28, so zu beschreiben: "Der Bauleiter argumentierte, dass der aufgebrachte Beton auf der Gürtel-Spur nicht aushärten konnte. Die Temperaturen waren in der Nacht zu hoch." Ein kurioses Argument, begründeten Baufirmen Verzögerungen doch bisher gerne mit zu niedrigen Temperaturen.