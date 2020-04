Pkw voll Einbruchswerkzeug: Vier Männer in Döbling festgenommen

Zwei Männer, die um 4 Uhr Früh in der Döblinger Hauptstraße neben einem Pkw standen, erregten am Mittwoch die Aufmerksamkeit von Polizisten in einem Streifenwagen. Im Zuge der Kontrolle konnten zwei weitere Personen in dem Fahrzeug wahrgenommen werden.

Bei der Befragung verstrickten sich die Männer (zwei Serben im Alter von 20 und 36 Jahren sowie zwei Tschechen im Alter von 27 und 28 Jahren) in Widersprüche. Die Polizisten schauten sich deshalb das Fahrzeug genau an - und fanden jede Menge Einbruchswerkzeug.

Festnahmen

Im Navigationsgerät war die Anhalteadresse als Zieladresse eingegeben, über den Aufenthaltsgrund an dieser Örtlichkeit machten die Männer ebenfalls widersprüchliche Angaben. Wegen des dringenden Verdachts eines vorbereiteten Einbruchversuchs wurden die vier Männer vorläufig festgenommen. Sie streiten allerdings ab, einen Einbruch geplant zu haben. Nun wird ermittelt, ob die Männer mit früheren ungeklärten Einbrüchen in Zusammenhang stehen.