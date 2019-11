Pkw stieß im Bezirk Mödling Fußgänger nieder

Ein 25-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Baden hat am Dienstagabend in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) mit seinem Fahrzeug einen 51-jährigen Fußgänger aus dem Bezirk Mödling niedergestoßen und verletzt. Das teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Laut Polizei bog der 25-Jährige gegen 18.00 Uhr mit seinem Auto von der Möllersdorferstraße nach links in die Steinfeldgasse ab. Zur selben Zeit überquerte der 51-Jährige die Steinfeldgasse mit seinem Hund. Aus noch unbekannter Ursache erfasste der Pkw des 25-Jährigen den Fußgänger. Dieser wurde dabei verletzt und in das Landesklinikum Baden gebracht.