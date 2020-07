Pickerl-Flucht hat bereits voll eingesetzt

So viele freie Parkplätze hat es in Hernals und Ottakring schon lange nicht gegeben: Der erste Tag der Pickerl-Erweiterung in den Bezirken 12 und 14 bis 17 war für die Befürworter des Parkpickerls ein „voller Erfolg“. Freie Parkplätze wohin das Auge reicht. Nur in Gürtelnähe war es mit der Parkplatzvermehrung dann vorbei. Dort scheinen sich Bewohner mit Parkpickerln voll versorgt zu haben.

Über den gebührenfreien Zonenrand hinaus durfte man freilich nicht schauen. Dort war ein regelrechter Kampf um freie Plätze ausgebrochen. WU gegen KO und TU – und alle gegen die Wiener Pickerl­flüchtlinge: Tausende haben sich nämlich immer noch kein Pickerl besorgt. Sie stehen jetzt in pickerlfreien Bezirken, am Stadtrand und bei Kleingartensiedlungen.

Kontrolliert wurde von den Parksheriffs übrigens mit Beginn der Gebührenpflicht. Gestraft wird aber in den ersten drei Tagen noch nicht, versichert Pickerlkoordinator Leopold Bubak.