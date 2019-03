Phänomen Selfstorage: Das Lager der Gefühle

Neuer Anbieter

Kibox ist das neue Unternehmen am Stauraummarkt. „Vielen fehlt die Zeit und Mobilität, ihre Sachen selbst in Lagerabteile zu bringen,“ erzählt Mitgründer Martin Wild. Die Idee war deshalb, die Sachen direkt beim Kunden abzuholen und wiederzubringen. Seit Jänner kann man in Wien und Teilen von NÖ den Service nutzen. In extra konstruierten 60 x 40 x 36,5 cm großen Kunststoffkisten werden die Dinge in einer Halle in Brunn am Gebirge zwischengelagert. Kontakt: info@kibox.at, 0800 89 88 50.

Autorin: Petra Hochstrasser