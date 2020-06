Pensionist in Bankfoyer ausgeraubt

Der dritte Täter im Bunde hatte die Karte des Opfers nämlich mittlerweile an sich genommen und war in die Bankfiliale marschiert, wo er sich an dem Geldautomaten mit der geraubten Karte „bediente“.

Die Wiener Polizei hofft nun den Tätern mittels der Bilder aus der Überwachungskamera des Geldautomaten auf die Spur zu kommen. Der Raub ereignete sich am 11. September 2014. Hinweise bitte an: 01/31310 DW 33800.