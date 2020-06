Peffersprayeinsatz: Mann bewarf Polizei mit Glasscherben

Am Donnerstag kam es zwischen einem 49-jährigen Rumänen und Mitarbeitern einer Sozialeinrichtung in der Darwingasse in Wien-Leopoldstadt zu einer Auseinandersetzung, da der 49-Jährige keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollte. Der Beschuldigte schlug in Folge mehrere Fensterscheiben ein, weshalb die Polizei alarmiert wurde.

Der Mann wiedersetzte sich aber und bewarf die Beamten mit Glasscherben. Da er sich nicht beruhigen wollte, griffen die Polizisten zum Pfefferspray. Anschließend wurde der Mann festgenommen und ärztlich versorgt. Bei dem Einsatz wurden keine Polizisten verletzt.