Passanten in Wiener Park mit Spielzeugpistole bedroht

Ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, hat ein 19-Jähriger am Donnerstagabend in einem Park in Wien-Liesing Passanten mit einer Spielzeugpistole bedroht.

Drogen konsumiert

Er wurde in unmittelbarer Nähe festgenommen, die vermeintliche Waffe in einem Gebüsch gefunden. Der Slowake, gegen ihn besteht ein Aufenthaltsverbot, gab an, Drogen konsumiert zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit.