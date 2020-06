Passanten vereitelten Werkzeug-Diebstahl

Der in seiner Wohnung anwesende Bewohner in der Rudolf-Zeller-Gasse in Wien-Liesing hörte Mittwoch um 9.10 Uhr ein lautes Klopfen und Fußtritte gegen die Eingangstüre. Als er ins Vorzimmer ging, standen eine 67-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann bereits in der Wohnung. Die Eingangstüre wurde offensichtlich mit Fußtritten aufgedrückt. Als das mutmaßliche Einbrecher-Paar den Wohnungsbesitzer sah, ergriffen die Beiden sofort die Flucht. Die sofort alarmierte Polizei stellte die Täter in unmittelbarer Nähe des Tatortes. Der Mann gab an, dass er sich lediglich die offen stehende Wohnung ansehen wollte, da er einmal in der Nähe gewohnt hatte. Die Einbrecher kamen in U-Haft.