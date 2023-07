Parkwächter in Wien verfolgt, angespuckt und verletzt

Gegen 11 Uhr soll ein bislang Unbekannter am Donnerstag einen Parkwächter verfolgt, zu Boden gerissen und mehrmals angespuckt haben. Der Mann wurde dadurch an der Schulter verletzt. Das gab die Polizei am Freitag in einer Aussendung bekannt.

Fahndung läuft

Der mutmaßliche Täter ist nach Angaben des Kontrollors zwischen 40 und 50 Jahre alt und vermutlich südländischer Herkunft. Er trug einen Drei-Tage-Bart und eine Kurzhaarfrisur. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

