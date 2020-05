Parksheriffs entdeckten gestohlenes Auto in Ottakring

Bei der routinemäßigen Kontrolle von parkenden Autos stieß ein Parksheriff am Mittwoch in der der Herbststraße in Wien-Ottakring auf ein als gestohlen gemeldetes Auto. Erst vor wenigen Tagen war das Auto samt Kennzeichen zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Die Polizei stellte das Auto sicher, nun soll der mutmaßliche Dieb von der Kriminalpolizei ermittelt werden.

Bei den Kontrollen der Parksheriffs wird automatisch eine Fahndungsabfrage gemacht. Das sogenannte EKIS-System führt die Parkraumüberwachung seit einigen Jahren mit: Seit 2017 konnten dadurch über 1.330 als gestohlen gemeldete Fahrzeuge und Kennzeichen aufgefunden werden.

