Paketbote von Unbekanntem auf offener Straße niedergestochen

Ein Zeuge fand am Dienstagnachmittag einen am Boden liegenden, verletzten Mann in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt und rief die Polizei. Beamte der Bereitschaftseinheit leisteten dem Verletzten Erste Hilfe, da der Mann augenscheinlich eine Stichwunde im Oberschenkel erlitten hatte.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es sich bei ihm um einen Paketzusteller handelte.