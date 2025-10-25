Paar malträtierte Mann mit Schraubenzieher und Fußtritten

Ein Streit in der Warteschlange vor der Kasse einer Tankstelle in Wien-Landstraße hat in der Nacht auf Samstag blutig geendet.

Ein 30-Jähriger wurde von einem Paar attackiert, wobei der Mann mit einem Schraubenzieher auf sein Opfer einstach, seine Begleiterin dem am Boden Liegenden ins Gesicht trat.

Wie die Polizei berichtete, machten sich die beiden aus dem Staub, der 30-Jährige wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht.