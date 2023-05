Ottakring: Mann soll mit Dekowaffe auf Menschen gezielt haben

Ein 29-Jähriger stand am Montagnachmittag in Ottakring am Fenster seiner Wohnung. Von dort soll er mit einer täuschend echten Nachbauwaffe auf Menschen in einem Innenhof gezielt haben. Sofort eilte die Polizei in die Sandleitengasse und klopfte an die Wohnungstür des Österreichers.

Er öffnete - offenbar mit Gewehr in der Hand. Nach Aufforderung legte er das Gewehr weg. Die Polizei stellte in seiner Wohnung daraufhin zwei Replikate eines Karabinergewehrs und einer MP40 sicher.

Stark alkoholisiert

Bei Replika-Modellen handelt es sich laut der Polizei um nachgebaute Waffen, die jedoch rein der Dekoration dienen. „Mann kann sie nicht bedienen“, erklärte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA.

Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 3,56 Promille bei dem Wiener. Der 29-Jährige wurde auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung angezeigt. Zuvor hatte eine 27-Jährige die Polizei alarmiert.

