Ottakring: Illegale Waffen und Cannabiszucht in Wohnung gefunden

Eigentlich sollten die Polizisten der Polizeiinspektion Koppstraße am vergangenen Donnerstagvormittag nur einen Gerichtsvollzieher zu einer Wohnung begleiten, weil ein Mann delogiert werden sollte. Jedoch fanden die Polizisten in der Wohnung eine Cannabiszuchtanlage - sie verständigten das Landeskriminalamt.

Illegale Waffen gefunden

Die Kriminalbeamten durchsuchten die Wohnung, in der so einiges an Illegalem zum Vorschein kam: Die Polizisten sollen dort 32 Cannabispflanzen, 450 Gramm Cannabiskraut, 25 Gramm Kokain sowie mehrere verbotene Waffen gefunden haben. So sollen die zwei Verdächtigen, ein 27- und ein 37-jähriger Österreicher, etwa einen Schlagring, einen Teleskopschlagstock, Kampf- und Wurfmesser sowie einen Blitzknallsatz in der Wohnung gelagert haben.

Der Knallsatz musste von einem sprengstoffkundigen Organ der Polizei und dem Entschärfungsdienst abtransportiert werden. Die beiden Verdächtigen wurden angezeigt.