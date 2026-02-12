Bevor sich heute Abend die Türen der Wiener Staatsoper zum 68. Opernball öffnen, ist der Hollywood-Glamour längst in Wien angekommen. Mehr als 1.000 Fans strömen in die Lugner City, um The-Nanny-Star Fran Drescher live zu erleben. Die Schauspielerin zeigt sich nahbar, schwärmt vom Wiener Schnitzel und verrät, dass sie am Opernball im Anzug erscheint. Auf der Bühne spricht sie über den anhaltenden Erfolg ihrer Kultserie und darüber, wie sehr sie diese Rolle bis heute prägt. „Es ist so eine Freude, diese Rolle gespielt zu haben, und ich bin dankbar, dass die Serie weiterhin so beliebt ist“, schwärmt Drescher.

Neben Nostalgie wird es auch persönlich. Sie engagiert sich seit Jahren für die LGBTQ-Community, setzt sich für mehr Frauen in Führungspositionen ein und führt als Präsidentin der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA Hollywood durch historische Streiks. In zwei Büchern schreibt sie zudem offen über ihre überstandene Krebserkrankung und eine traumatische Gewalterfahrung.

Auch Sharon Stone ist bereits in Österreich. Die Basic-Instinct-Ikone wird im oberösterreichischen St. Willibald mit Blasmusik und großem Medieninteresse empfangen. Für den Opernball plant sie einen Valentino-Vintage-Rock mit Klimt-inspiriertem Stoff zu tragen. Eine Hommage an den verstorbenen Designer, mit dem sie eng befreundet war. „Ja, ich bin eine Tänzerin“, sagte Stone lachend. Walzer wurde mit ihrem Sohn für den großen Abend bereits geübt.