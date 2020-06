Oligarch sorgt sich in Haft um Jobs in seiner Heimat

Reporter, Fotografen und Kamerateams bezogen am Dienstag Stellung vor der Justizanstalt Wien-Josefstadt, um über die Enthaftung des ukrainischen Oligarchen Dmitry Firtasch zu berichten. Allein – der Milliardär ließ auf sich warten. Die Einzahlung der als Kaution festgesetzten 125 Millionen Euro auf ein Justizkonto verzögert sich seit Tagen.

Inzwischen hat der vergangenen Mittwoch auf Basis eines US-Haftbefehls in Auslieferungshaft genommene 48-Jährige in der Zelle eine Presseerklärung verfasst. Seine Verhaftung sei politisch motiviert und stelle eine Gefährdung für viele Arbeitsplätze in der Ukraine dar: "Meine Abwesenheit als größter Arbeitgeber des privaten Sektors auf der Krim wird zu einer weiteren Destabilisierung eines politischen Prozesses beitragen", ließ der Oligarch wissen, der während der Amtszeit des Ex- Präsidenten Janukowitsch über großen Einfluss verfügte. Er ist vor allem mit Gasgeschäften reich geworden und steht im Verdacht der Bestechung.