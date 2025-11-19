Österreich bei der WM 2026: Große Freude in Wien

Mit dem Unentschieden gegen Bosnien steht das Nationalteam fix für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Die Freude in der Wiener Innenstadt ist riesig. Laut ÖFB-Angaben plant Teamchef Ralf Rangnick, bereits zwei Wochen vor dem ersten WM-Spiel in die USA zu reisen, damit sich die Mannschaft optimal vorbereiten kann. Der Startschuss für die WM 2026 fällt am 11. Juni. Fans dürfen sich auf spannende Spiele freuen und drücken der österreichischen Nationalelf fest die Daumen.