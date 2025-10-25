Wien

Obdachloser mit vier Promille schlug 45-Jährigen nieder

Ein roter Einsatzanzug mit dem Logo des Österreichischen Roten Kreuzes vor einem Krankenwagen.
Beim Streit im Obdachlosenmilieu erlitt das Opfer schwere Kopfverletzungen.
25.10.25, 15:16
Bei einem Streit im Obdachlosenmilieu ist Freitagabend am Wiener Praterstern ein 45-Jähriger mit einem Gehstock aus Aluminium niedergeschlagen worden. 

Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht, ein 37-jähriger Tscheche wurde festgenommen

Mit einer Alkoholisierung von vier Promille gab dieser an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können, berichtete die Polizei am Samstag. 

