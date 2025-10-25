Obdachloser mit vier Promille schlug 45-Jährigen nieder

Bei einem Streit im Obdachlosenmilieu ist Freitagabend am Wiener Praterstern ein 45-Jähriger mit einem Gehstock aus Aluminium niedergeschlagen worden.

Das Opfer wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Spital gebracht, ein 37-jähriger Tscheche wurde festgenommen.

Mit einer Alkoholisierung von vier Promille gab dieser an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können, berichtete die Polizei am Samstag.