Obdachloser bei Brand gerettet

Ein 48-jähriger Obdachloser ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand schwer verletzt worden. Laut Polizei dürfte sich der Mann auf einem brachliegenden Grundstück an der Nußdorfer Lände in Wien-Döbling neben einem Autohaus aus Holz eine Behausung gebaut haben. In diesem Schuppen brach dann vermutlich aus Unachtsamkeit Feuer aus. Polizeibeamte brachten den Mann ins Freie. Inzwischen griff das Feuer, das Gerümpel und Bewuchs entzündet hatte, bereits auf eine Mauer und einen angrenzenden Versorgungscontainer des Autohauses über. Die Wiener Feuerwehr konnte den Brand jedoch unter Atemschutz rasch löschen. Der verletzte 48-Jährige erlitt Verbrennungen. Er wurde ins Spital gebracht und befindet sich derzeit im künstlichen Tiefschlaf.