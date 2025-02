Notfall: Quatar-Airbus landet in Wien zur medizinischen Versorgung

Wegen eines medizinischen Notfalls landete heute früh ein Airbus A380 von Qatar Airways auf dem Flughafen Wien. Eine Frau benötigte notfallmedizinische Versorgung. Das berichtet das Luftfahrtmagazin Austrian Wings.

Der Flug QR 11 war um 23:24 Uhr UTC in Doha gestartet und sollte London Heathrow erreichen. Etwa 4 Stunden später, im bulgarischen Luftraum nahe der rumänischen Grenze, klagte eine Passagierin über Unwohlsein und Brustschmerzen. Die Piloten entschieden, den nächsten geeigneten Flughafen anzufliegen, um der Frau schnell medizinische Hilfe zu ermöglichen. Wenige Flughäfen in der Region sind jedoch für den A380 geeignet, und der medizinische Standard variiert. Der Flughafen Wien Schwechat ist in solchen Fällen eine bevorzugte Wahl, da er für den A380 zertifiziert ist und über einen hohen medizinischen Standard verfügt.

Die Piloten landeten um 5.35 Uhr auf der Piste 16. Die Flughafenfeuerwehr und ein Notarztteam standen bereit. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde die Passagierin ins Krankenhaus gebracht. Der Flug setzte seine Reise nach etwa zwei Stunden fort.