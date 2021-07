Notarzt-Heli landete am Stephansplatz

Einen spektakulären Einsatz hat ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber am Mittwochvormittag in der Wiener Innenstadt absolviert. Christophorus 9 landete am Stephansplatz, um einen Arbeiter zu bergen. Der 23-Jährige war auf einer Baustelle in der Himmelpfortgasse aus zwei Metern Höhe von einer Leiter gestürzt.



Der junge Mann fiel dabei auf einen Holzpfosten. Mit Verdacht auf Wirbel- und Beckenverletzungen wurde der Arbeiter ins Lorenz Böhler Spital geflogen.