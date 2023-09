"Nicht so frech sein": Wiener Polizei sucht Verdächtigen nach Schlägen

Der auf einer Überwachungskamera aufgenommene Mann steht im Verdacht, am 28. Juni 2023, gegen 08.45 Uhr, einem 27-jährigen Mann in einer Wiener Schnellbahn zweimal wuchtig mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn dabei verletzt zu haben. Zuvor soll der Unbekannte, der neben dem 27-Jährigen saß, an dessen Tasche hantiert haben.