Vier Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit, viel Spritzwein, auch Bier und Lebkuchenherzen, dazu zum Auftakt die üblichen Gesichtsbäder der Wiener Stadtpolitik in Lederhose und Dirndl: Noch wenige Stunden, dann ist auch der Neustifter Kirtag 2025 Geschichte.

Die Veranstaltung rührt bereits aus der Mitte des 18. Jahrhunderts, betonen die Veranstalter. Wie auch in den vergangenen Jahren sei sie „reibungslos“ verlaufen, teilt eine Sprecherin der Wiener Polizei auf Anfrage des KURIER mit. „Wenngleich es vereinzelt zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Besuchern und zu kleineren Sachbeschädigungen kam.“

Dies sei aber keineswegs außergewöhnlich für einen Kirtag. Immerhin dürften auch in diesem Jahr gut 100.000 Menschen den Kirtag in Neustift am Walde besucht haben.