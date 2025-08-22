Neustifter Kirtag 2025: Tracht, Musik & Wiener Gemischter Satz

Der Regen tut der Feierlaune keinen Abbruch: Mit dem Umzug der Hauerkrone, Blasmusik und viel guter Laune eröffnet Finanzstadträtin Barbara Novak den Neustifter Kirtag beim Heurigen Wolff, in Vertretung des Wiener Bürgermeisters. Der Kirtag gilt auch als politischer Treffpunkt – vor allem für die Volkspartei. Staatssekretär Alexander Pröll kommt in Vertretung des Bundeskanzlers und wirbt für die ID-Austria, die mit einem eigenen Stand vertreten ist. Hausherr und Bezirksvorsteher Daniel Resch lobt die Arbeit der Winzer und die hervorragenden Weine als Aushängeschild für Neustift. Ausgeschenkt wird traditionell der Wiener Gemischte Satz und heuer setzt man zusätzlich auf mehr Angebote für Familien. Neben Novak mischen sich auch weitere Politiker:innen unter die Menge: etwa FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp, der Wiener ÖVP-Chef Markus Figl, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner oder Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Doch trotz prominenter Gäste bleibt die Politik am Kirtag Nebensache – hervorgehoben wird vor allem die über 270 Jahre alte Tradition des Festes. Mitte September starten die Winzer in Neustift mit der heurigen Lese.