Neunjährige am Schulweg in Wien von Auto erfasst

Eine Neunjährige ist Montagfrüh in Wien-Floridsdorf auf dem Weg in die Schule von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen erlitt laut Polizeisprecher Harald Sörös leichte Verletzungen im Knie- und Hüftbereich. Die Berufsrettung Wien brachte die Schülerin in ein Krankenhaus.

Der Hergang des Unglücks war zunächst unklar, das Verkehrsunfallkommando wurde eingeschaltet. Der Unfallort lag an der Kreuzung der Adolf-Loos-Gasse mit der Wassermanngasse.