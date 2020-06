Neun Verletzte nach Schlägerei in Wien-Leopoldstadt

Samstagmorgen gegen 6.35 Uhr meldete eine Zeuge der Polizei eine Schlägerei bei der Salztorbrücke in Wien-Leopoldstadt. Vor Ort mussten die Polizisten zunächst zwei Gruppen, bestehend aus vier und zwei Personen, voneinander trennen. Schon dabei wurde einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Ein 26-Jähriger gab an, von der größeren Gruppe wegen seiner körperlichen Verfassung beleidigt und herumgeschubst worden zu sein, die kleiner Gruppe habe ihm geholfen. Trotz Anwesenheit der Polizei nahm dann ein Mitglied der größeren Gruppe plötzlich eine Glasflasche, um auf die anderen loszugehen. Die Polizei konnte den Angriff aber verhindern. Am Boden lagen laut Polizei jedoch schon mehrere Scherben, was darauf schließen lässt, dass auch davor schon Flaschen als Waffen verwendet worden waren.

Neun Personen verletzt

Während die Rettung etliche Verletzte, darunter auch der Polizist, versorgte, wurden in der Nähe noch weitere Verletzte vorgefunden. Auch diese Personen dürften an der Schlägerei teilgenommen haben.

Insgesamt wurden neun Männer verletzt, zwei Personen mussten ins Krankenhaus. Laut Polizei folgten etliche Anzeigen, eine Person wurde vorübergehend festgenommen. Alle weiteren Vernehmungen sind laut Polizei wegen Sprachbarrieren noch ausständig. Die Angezeigten sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Mitarbeiter der MA48 mussten den Ort des Vorfalls von Glasscherben und Blutspuren reinigen.