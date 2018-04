Neues Mähmanagement: Die Boote mit den Scherenhänden

Im Prinzip fühle es sich an wie Rasenmähen, meint Johannes Donabaum noch. Dann betätigt er den Gashebel und manövriert das kleine Mähboot aus einer Bucht der Alten Donau. Je mehr er Gas gibt, desto schneller häckseln die kleinen Scherenzähne am Arm des Bootes und trennen die Makrophyten (Unterwasserpflanzen) unter der Wasseroberfläche ab. Verfolgt wird Donabaum von zwei Kollegen in Sammelbooten. Sie nehmen mit Greifarmen, die aussehen wie breite Heugabeln die abgetrennten Makrophyten auf und bringen sie zu einer schwimmenden Sammelstation.

Eigentlich sind Makrophyten im Wasser ja etwas Positives. Die Unterwasserpflanzen wirken als biologischer Filter, sie binden Nährstoffe und sorgen dafür, dass das Wasser klar bleibt. Theoretisch ist es also gut, dass Makrophyten seit Jahren wie wild in der Alten Donau wachsen. Sie sind der Grund dafür, dass dieses Gewässer eine ebenso gute Wasserqualität wie etwa der Mondsee aufweist. Doch wer schwimmen geht, freut sich nur bedingt, von Schlingpflanzen am Bauch gekitzelt zu werden. Und beim Bootfahren können die Unterwasserpflanzen auch Schwierigkeiten bereiten.

Seit Jahren sind die Verantwortlichen der Stadt Wien also um eine Eindämmung der Pflanzen bemüht. Eine Aufgabe, die immer aufwendiger wird.