Neues "Lichtermeer" für 9. Mai geplant

Ein neues " Lichtermeer von Menschen für Menschen" soll am 9. Mai in Wien stattfinden. Vorbild ist die größte Demonstration der Zweiten Republik, bei der 1993 250.000 bis 300.000 Menschen gegen Ausländerfeindlichkeit auf die Straße gegangen sind. Organisator Gerald Kitzmüller meinte am Montag gegenüber der APA, eine ähnliche Beteiligung wäre "ein Traum".

Angesichts der Spannungen in der Gesellschaft und zwischen den Ethnien hält es Kitzmüller für "übernotwendig", wieder ein Zeichen zu setzen. Ihm geht es um die Erhaltung des sozialen Friedens und darum, eine Stimmung des "Gemeinsam statt Einsam" und des "Miteinander statt Gegeneinander" zu schaffen, wie er im Gespräch mit der APA erläuterte. Auf seiner Facebook-Seite heißt es dazu: "In Zeiten des steigenden Hasses und des Revivals simpler und verhetzender Slogans mittels einer FPÖ brauchen wir ein Zeichen. In einer Ära wachsender Not braucht es ein Symbol der Solidarität. In einer Phase des religiösen Terrors braucht es ein Statement des Friedens."