Neues Kochbuch: Auswege aus dem kulinarischen Fiasko

Der Anspruch: Kirischitz will die Erfahrungen, die er als Haubenkoch (u. a. „Peters Beisl“ in Wien), Kochlehrer, Seminarleiter und Autor gemacht hat, einem breiten Publikum mitgeben. „Bei mir sollen die Menschen jene kleinen Tipps und Tricks finden, die in normalen Kochbüchern meist verschwiegen werden.“

Etwa, wie das Carpaccio so hauchdünn wird wie im Lokal. (Das Fleisch zuvor einfrieren und mit der Aufschnittmaschine schneiden, nicht mit dem Messer.)

Oder wie man verhindern kann, dass sich die Flugentenbrust beim Braten wölbt. (Man lege sie mit der Hautseite nach oben ins heiße Fett und brate sie 4 bis 5 Minuten bei moderater Temperatur.)