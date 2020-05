Neuerungen bei der Notdurft: 22 Öffi-Klos sind nicht gratis

Wer muss, der muss. Doch in der Corona-Krise war das gar nicht so einfach. Geschlossene Lokale und teils geschlossene WCs in den U-Bahn-Stationen ließen nicht wenige zappelnd nach Klo-Alternativen suchen.

Nun sollen aber wieder bessere Tage für Menschen mit voller Blase anbrechen. Denn die Wiener Linien wollen ihre Toiletten rundum erneuern – und ins 21. Jahrhundert holen. Münzen suchen? In den Wiener Öffis könnte das bald der Vergangenheit angehören.

In 22 Stationen sollen bis 2021 neue WC-Anlagen errichtet werden. Sauber und sicher sollen diese sein – und vor allem in Betrieb. Das war nicht immer so, denn wegen Vandalismus und unsachgemäßem Gebrauch seien von den zuletzt mehr als 54 Öffi-Klos mehr als 50 Prozent immer wieder gesperrt gewesen, erklärt eine Sprecherin.

Modernisierungen

Die Modernisierung der Anlagen – fünf Millionen Euro werden dafür in die Hand genommen – ist Teil des neuen Klo-Konzepts, bei dem der Betrieb der WCs an externe Firmen vergeben wird. Im Vorjahr gingen bereits sechs betreute Anlagen an den Sanitäranbieter Sanifair.

Für die 22 neuen Anlagen mit 54 Kabinen erhielt die P&P Planungs GmbH & Co KG mit der Firma Blitz Blank Reinigung den Zuschlag. Geht alles glatt, soll schon im Juli das WC in der Station Altes Landgut (U1) nutzbar sein, gefolgt von Simmering (U3) und Meidling Hauptstraße (U4). Weiter geht es in Hietzing (U4) und Spittelau (U4/U6). Die Kabinen, die aus rostfreiem Edelstahl bestehen, sind „unisex“, also von beiden Geschlechtern benützbar.