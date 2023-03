Neuer Gamer-Himmel in der Wiener City: THQ Nordic eröffnet Shop

Übrigens sind Omas von Enkeln jeden Alters im Store willkommen: SpongeBob Schwammkopf wohnt neuerdings nämlich auch gar nicht mehr in einer Ananas ganz tief im Meer, sondern im THQ-Store. Neben Action-Spielen wie "Gothic" oder "Darksiders" produziert THQ Nordic auch die SpongeBob Schwammkopf-Games. Wer es etwas edler möchte, findet auch Silberschmuck - in Österreich hergestellt - der eine Hommage an die Spiele "Gothic" und "Darksiders" ist.

Österreichisches Gaming

Durch die Eröffnung des neuen Flagship-Stores erfahren viele Menschen überhaupt erst davon, dass Österreich die Heimat großer Videospiele-Produzenten ist. Das Unternehmen ist seit 2011 in Wien angesiedelt, die Büros befinden sich direkt über dem neuen Geschäft. Das wird übrigens jedes Tag von 10 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag geöffnet sein. Außerdem sind spezielle Events geplant. Konkret will man dazu aber noch nichts verraten.